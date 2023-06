Ex-Dortmund-Stürmer veröffentlicht Ballermann-Hit

„Heute ist eine dieser Nächte, in der es keine Bremse gibt“, heißt es etwa in dem Lied, das Schieber gemeinsam mit DJ Xam und Philip Roller veröffentlicht hat. Sogar ein Musikvideo hat das Trio gedreht, es soll am Freitagnachmittag auf Youtube erscheinen. Textlich wie musikalisch lässt sich der Song wohl am ehesten dem Genre „Ballermann-Musik“ zuordnen. Dass Schieber seinen Hit einmal auf Mallorca performen wird, bleibt somit nicht ausgeschlossen.