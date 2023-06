Alkolenkerin rammte E-Biker: Haft auf Bewährung

„Ich war damals auf dem Frühschoppen. Wie viel ich dort getrunken habe, weiß ich nicht mehr. Ein paar saure Radler und Schnäpse werden es schon gewesen sein“, gibt die Angeklagte vor dem Richter zu Protokoll. Gegessen habe sie an dem Tag auch so gut wie nichts. Obwohl die 51-Jährige am späten Nachmittag schon einen sitzen hat, fährt sie mit dem Auto zu einem Bekannten. Bei der Kreuzung auf Höhe des Krankenhaus Dornbirn touchiert ihr Auto einen 35-jährigen E-Biker. „Es hat mich richtig weggeschleudert“, erinnert sich das Opfer, das sich bei dem Sturz einen Bruch des Ellbogens sowie zahlreiche Prellungen und Schürfwunden zugezogen hat.