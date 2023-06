Ein Miteinander gegen Gewalt an Kindern

„Wir müssen in Niederösterreich weiter auf breiter Ebene sensibilisieren. In der Verknüpfung von digitaler und analoger Welt hat sich gezeigt, dass Kinder Gewalt und Missbrauch in einer bisher nicht bekannten Dimension erleiden“, ortet ÖVP-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister zunehmende Gefahr in den sozialen Medien.