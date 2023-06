Wichtiger Sieg für ÖFB-Team ++ Thiem-Aus in Halle

Österreichs Nationalteam hat gegen Schweden einen weiteren Schritt in Richtung EM-Endrunde gemacht, das DFB-Team befindet sich in einem Tief und Dominic Thiem muss in Halle erneut eine Erstrundenniederlage einstecken. Das und noch mehr sind die Themen der Krone Sport-News am Mittwoch, dem 21. Juni, mit Moderator Michael Tiroch.