Sommerliche Alpidylle im Walgau

Anfang Juni hat im Land vielerorts die Alpsaison begonnen. Die Vorarlberger Alpwirtschaft sticht im internationalen Vergleich mit ihrer hohen Dichte an Melk- und Sennalpen hervor. Rund ein Drittel der heimischen Milchkühe werden gealpt, insgesamt verbringen rund 40.000 Tiere den Sommer in den Bergen. Die Rasse Braunvieh ist dabei die am häufigsten vertretene Milchkuhrasse. Betreut werden sie von etwa 1000 Älplerinnen und Älplern, die aus der gewonnenen Milch Käse, Butter oder Joghurt herstellen. Bereits seit dem 12. Jahrhundert wird nachweislich in den Sommermonaten auf alpinen Höhenlagen im Montafon „Sura Kees“ produziert. Das sogenannte Fettsennen zur Erzeugung von Bergkäse ist seit dem 17. Jahrhundert gebräuchlich.