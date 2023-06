ÖFB und LASK vereinbaren weitere Spiele in Linz!

Auftaktpartien in der EM-Qualifikation fanden in LASK-Spielstätte statt

Teamchef Ralf Rangnick gilt als Befürworter des Länderspiel-Standorts Linz. Die beiden Auftaktpartien in der EM-Qualifikation gegen Aserbaidschan und Estland fanden in der neu errichteten LASK-Spielstätte statt, die im Unterschied zum weiten Wiener Happel-Stadion mit einer Kapazität von 16.500 Besuchern ideal für diese Partien war. Auch ein Antreten in Rapids Allianz Stadion im EM-Quali-Spiel gegen Schweden stand zur Diskussion, Klub und ÖFB konnten sich jedoch nicht einigen.