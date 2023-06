Parkgebühren am See erhitzen in Mariazell Gemüter

Getüftelt wurde an der Schaffung des neuen Parkareals schon seit über drei Jahren. Immer wieder klagten Besucher des Erlaufsees über die Verkehrssituation und Staus bei der Parkplatzsuche. Nun ist am Gewässer an der Grenze zu Niederösterreich aber alles neu: Wo früher 200 Pkw am Ufer parkten, wurde ein knapp über drei Meter breiter Geh- und Radfahrstreifen eingerichtet. Dieser ist mit Betonleitwänden von der Landesstraße am südlichen Ufer abgegrenzt.