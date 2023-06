ÖFB hofft auf Heimsieg ++ Ronaldo vor neuem Rekord

Österreich könnte heute beim Heimspiel-Kracher gegen Schweden mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Europameisterschaft 2024 machen, Weltfußballer Cristiano Ronaldo steht vor seinem 200. Länderspieleinsatz für Portugal und somit vor einem neuen Rekordwert und die Estin Annet Kontaveit beendet ihre Tennis-Karriere! Warum die sechsfache WTA-Gewinnerin ihren Tennisschläger an den Nagel hängt - das und noch mehr sehen Sie jetzt in den „Krone“-Sportnews mit Moderatorin Katie Weleba.