Bodenschutz: So verteidigt Minister neue Strategie

„Nicht nur auf die grüne Wiese schauen“

Ziel ist es, bis 2030 den Bodenverbrauch um 80 Prozent auf 2,5 Hektar täglich zu reduzieren. Gibt es Konsequenzen, wenn das Ziel nicht erreicht wird? „Da muss man individuell auf Regionen zugehen.“ Denn ein Ende des Betons in Zukunft ist nicht in Sicht: „Wir erwarten für die nächsten sieben Jahre 200.000 zusätzliche Haushalte. Also Wohnraum wird benötigt. Auch die Wirtschaft braucht Flächen.“ Man dürfe „nicht nur auf die grüne Wiese schauen“.