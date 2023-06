„Miraculous: Ladybug & Cat Noir“: Premiere in Wien

Die beliebte Animationsserie „Miraculous - Geschichten von Ladybug und Cat Noir“ begeistert seit 2015 weltweit Kinder und Jugendliche. Seit 2016 ist die Serie hierzulande zu sehen. In der Serie ist Cat Noir in Ladybug verliebt, während Marinette in Adrien verliebt ist. Von ihren Gefühlen zueinander erfahren sie jedoch erst viel später, als sie ihre wahren Identitäten voreinander enthüllen.