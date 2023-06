Flüchtlinge werden in Arbeitsmarkt integriert

So funktioniert es:

In Kooperation zwischen einem Erwachsenenbildungsträger und dem Fachbereich Asyl, Migration und Integration werden den Teilnehmern in einer mehrmonatigen Schulungsphase formale Kenntnisse (Deutsch, Mathematik, EDV), aber auch gesellschaftsrelevante Inhalte vermittelt. Parallel besteht die Möglichkeit, in Berufspraktikern (erste) Erfahrungen in einem Kärntner Unternehmen zu sammeln. Ergibt sich daraus ein Beschäftigungsverhältnis, gewährleistet der Fachbereich Asyl, Migration und Integration eine Nachbetreuung und dient somit Teilnehmern, als auch Betrieben gleichermaßen als Ansprechperson. Über 250 Personen haben in den letzten Jahren solche Schulungen durchlaufen.