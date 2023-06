ÖFB bereit für Schweden ++ Verstappen unschlagbar

Das Österreichische Nationalteam rund um Kapitän David Alaba bereitet sich auf den zweiten EM-Quali-Kracher gegen Schweden am morgigen Dienstag vor, Österreichs Nummer eins der heimischen Tennis-Frauen, Julia Grabher, steht kurz vor ihrem Durchbruch in die Top-50 der WTA-Weltrangliste und Max Verstappen holt beim Großen Preis von Kanada den 100. Grand-Prix-Sieg für Red Bull Racing und knackt auch noch einen Legenden-Rekord! Welcher das ist, sehen Sie jetzt in den „Krone“-Sportnews mit Moderatorin Katie Weleba.