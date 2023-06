Bürger wollen in 249 Gemeinden mehr Tempo 30

Petition für Tempo 30

„Wir leiten die Einträge an die jeweiligen Gemeinden weiter. Sie erhalten damit eine wertvolle Information, wo Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung erwünscht sind“, freut sich Lina Mosshammer vom VCÖ über die rege Teilnahme an der Umfrage. Damit Tempo-30-Limits in Zukunft leichter umzusetzen sind, wo Gemeinden es für wichtig erachten, läuft noch bis Ende Juni eine Petition des Verkehrsclubs. Er fordert darin unter anderem eine Adaption der Straßenverkehrsordnung, die aktuell bei der Umsetzung von Tempo 30 oft ein Hindernis darstellt.