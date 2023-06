Rekordspiel war ein Erlebnis für die ganze Familie

Die Vienna Vikings haben ihr erstes Saison-Heimspiel in der European League of Football (ELF) vor einer Rekordkulisse von 6854 Zuschauern klar gewonnen. Der Titelverteidiger aus Wien besiegte am Samstag in der Generali Arena Liga-Neuling Prag Lions mit 69:21. Neben dem sportlichen Highlight erwartete die Besucherinnen und Besucher ein spannendes Rahmenprogramm und verschiedene Attraktionen.