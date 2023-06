Schwere Körperverletzung am Bahnhof in Innsbruck

In einem Restaurant am Innsbrucker Hauptbahnhof kam es am Sonntag gegen 10 Uhr zu einer schweren Körperverletzung. Ein 24-Jähriger verletzte dabei einen 56-Jährigen mit einem Schirmständer aus Metall im Bereich des linken Ellbogens. Der Verdächtige wurde daraufhin von einer herbeigerufenen Polizeistreife festgenommen, wobei er sich heftig zur Wehr setzte. Die Exekutive konnte den Verdächtigen schließlich festnehmen, ohne dass jemand dabei verletzt wurde. Er wurde nach einer Sachverhaltsabklärung in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.