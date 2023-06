Südoststeirer stahlen zahlreiche Mopeds

Moped-Teile in Garagen gelagert

Gemeinsam mit einem 21-Jährigen soll der Bursche zahlreiche Mopeds und Kfz-Kennzeichen, auch von Autos, gestohlen haben. Laut Polizei zerlegten sie ihr Diebesgut und verbauten die Teile unter anderem in ihren eigenen Fahrzeugen. Die Teile waren in Garagen der Verdächtigen gelagert. Die Ermittlungen bzw. Nachverfolgung der gestohlenen Fahrzeuge gestalten sich dementsprechend schwierig.