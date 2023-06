Der Edenhof: Eine moderne Luxusfarm für Rinder

Die Rauchenwalds leben seit 1761 in Tiffen. Die mittlerweile neunte Generation eröffnete dort am Samstag den Edenhof, ein Leuchtturmprojekt in Sachen Tierhaltung. Beim „Tag des offenen Hofs“ konnten Besucher sehen, wie insgesamt 80 Rinder auf 2500 Quadratmetern gehalten werden und sogar Bequemlichkeiten genießen - wie Fütterungsroboter und automatisierte Melkmaschinen.