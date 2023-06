Pustekuchen, denn in Zürich denkt man gar nicht daran, all die vollmundigen Versprechungen an der heutigen Realität zu messen, wohingegen nicht nur „Amnesty International“ einigermaßen frustriert feststellt, dass der kurz vor und während der WM zaghaft begonnene Dialog mit Qatar über Menschenrechtsfragen mit Turnierende schlagartig beendet worden sei und zwischendurch erzielte minimale Fortschritte keinerlei Bestand hätten. Das Thema geht Infantino am Allerwertesten vorbei, was verständlich ist, da er schließlich schon lange vor der WM wusste, dass sie „die beste aller Zeiten“ wird und so keinen Grund hat, einen prüfenden Blick darauf zu werfen. So spricht einiges dafür, dass wir in Qatar 22 eine Art Fingerübung für die WM 2030 in Saudi-Arabien gesehen haben. Die Voraussetzungen könnten besser nicht sein, denn wir hätten da a) einen rigoros gegen Andersdenkende vorgehenden saudischen Kronprinzen, b) einen skrupellosen Weltverbandspräsidenten und c) eine FIFA, die korrupter scheint denn je. Also, es ist angerichtet.