Grazathlon: Der Startschuss ist gefallen

Monkeyland, Hupf in Gatsch, Wand 4 plus Panier - diese Namen tragen die Hindernisse, die den Grazathlon wohl zu einem der lustigsten und beliebtesten Sport-Events der Landeshauptstadt machen. Rund 5500 Athletinnen und Atheleten sind es heuer, die den spektakulären Hindernislauf meistern wollen. Antreten kann man in zwei Distanzen - über 5 oder 10 Kilometer. Gestartet wird in Hunderter-Blöcken im 20-Minuten-Takt, das Event wird also ein bisschen dauern.