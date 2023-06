Biker (49) landete nach Abflug im Pillersee

Mann rutschte ins Wasser

Während sein Motorrad auf dem Geh- bzw. Radweg neben dem See zum Stillstand kam, schlitterte der 49-Jährige um einiges weiter und rutschte schließlich in den See. Bei diesem Malheur zog er sich neben erheblichen Verletzungen auch eine Unterkühlung zu. Er wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert.