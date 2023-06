Betrüger brachte Tiroler (28) um Zehntausend Euro

Der Betrüger kontaktierte den Österreicher per Telefon. „Durch geschickte Manipulation gelang es dem Täter, den 28-Jährigen dazu zu verleiten, eine App auf seinem Handy zu installieren“, erklärt die Polizei in einer Aussendung. Mit dieser App erlangte der Unbekannte Zugang zum Mobiltelefon des Opfers und tätigte über dessen Konto mehrere Käufe auf einer Kryptowährungsbörse. Die gekauften Wertanteile transferierte der Täter anschließend in die Krypto-Brieftasche des Opfers.