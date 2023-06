Golser Volksfest mit Family- und Kids-Area

Spiel und Spaß

Zugleich dürfen sich die Besucher auf einige Neuerungen freuen, die von Landesrätin Daniela Winkler und Bürgermeister Kilian Brandstätter gemeinsam präsentiert wurden. So bietet das Familienreferat des Landes erstmals täglich von 16 bis 21 Uhr eine Family- & Kids-Area an. Alle Kinder werden dort mit einem breiten Spektrum an Aktivitäten bestens betreut – von der Zaubershow über Ratespiele bis zur Hüpfburg. „Das Burgenland ist bekannt als Familienland“, so Winkler.