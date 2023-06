Zwei Verletzte nach heftiger Kollision in Tirol

Wilder Unfall am Freitagmorgen auf der Loferer Straße (B178) in Kirchdorf (Bezirk Kitzbühel) in Tirol. Beim Auffahren auf die Straße kollidierte eine Lenkerin (22) mit dem Fahrzeug eines 32-Jährigen. Beide wurden schwer verletzt. Der Zwischenfall sorgte für einen Stau.