Baumaschinenausrüster in Anger streicht 25 Jobs

Um wie viele Jobs es sich schließlich tatsächlich handeln würde, sei derzeit in Evaluierung, heißt es vom Betrieb. Von den derzeit 175 Beschäftigten sind jedenfalls 150 Stellen durch die aktuellen Anpassungen langfristig abgesichert. Dort, wo es möglich ist, würden Pensionsantritte, Altersteilzeit, Kurzarbeit- bzw. Teilzeit-Vereinbarungen überprüft werden. Auch mit dem AMS steht Winkelbauer in engem Austausch. Hauptgrund für die Anpassung sei die „stark rückläufige Auftragslage insbesondere am Bau“.