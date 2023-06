Der Countdown läuft: Am 15.,16. und 22. Juli starten tausende Hobby- und Profisportler ihre Reise zur steirischen Pyramide nach Eisenerz, wenn es bei den „Krone“ Erzberg Adventure Days wieder heißt „Spüre den Berg“. Dabei schmeißen sich die Dirtrunner:innen bei den Distanzen 8 km, 16 km, 24 km und 40 km über die größten Schwerlastkraftwägen der Welt, in türkisblaue Schlammteiche und bewältigen bis zu 60 weitere, in die Natur eingebaute, einzigartige Hindernisse. Der legendäre Erzberglauf & Nordic Walk wartet mit einem Highlight auf: man startet heuer wieder direkt am Fuße des „Eisernen Giganten“.