1. Tor von LASK-Überflieger - nun Millionen-Deal?

LASK-Stürmer Keito Nakamura hat sein erstes Tor im japanischen Fußball-Nationalteam erzielt. Beim 6:0-Erfolg über El Salvador traf der in der Halbzeit eingewechselte 22-Jährige am Donnerstag in Tokio zum 5:0 (60.), es war sein erst zweites Spiel für die A-Auswahl der „Blauen Samurai“.