Kindergarten-Kaution bringt Eltern in Rage

Wer seine Kinder in Brunn am Gebirge im Bezirk Mödling auch in den Sommerferien in den Kindergarten schicken möchte, der muss ordentlich Geld vorstrecken. Denn für die Betreuung sind 53 Euro pro Woche an Kaution zu hinterlegen. Hat der Sprössling den Kindergarten im angemeldeten Zeitraum besucht und sind die Betreuungskosten bezahlt, bekommt man die Kaution zurück. An sich nichts Ungewöhnliches, schließlich wird das Vorgehen allgemein vom Land empfohlen.