Bis zu 33 Grad: Jetzt kommt endlich der Sommer!

Nochmals überwiegt am Dienstag in ganz Österreich der Sonnenschein, die Temperaturen steigen überall rasch und kräftig an. Allerdings wird die Luftschichtung von Westen und Norden her labiler. Besonders gegen Abend können sich daher in einigen Regionen mächtige Quellwolken formieren, dann steigt die Gewittergefahr deutlich an. Örtlich muss mit heftigen Gewitterzellen gerechnet werden. Davor weht der Wind nur schwach bis mäßig. Der Tag startet bereits mit elf bis 19 Grad, 28 bis 33 Grad sind am Nachmittag möglich.