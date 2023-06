Natters: Ampel zeigt Gästen, ob Baden erlaubt ist

Viele Betriebe hält ein massiver Klotz am Bein vom Normalbetrieb ab: der Personalmangel. Auch das „Ferienparadies Natterer See“ mit Resort, Restaurant, Campingplatz und Badesee blieb nicht verschont. Konkret betroffen war jüngst der See. Schwimmwillige, die die Anlage während der Woche ansteuerten, fanden die zweifärbige Badeampel am Eingang auf „Rot“ gestellt, was heißt: keine Badeaufsicht vor Ort, kein Badebetrieb. Außerdem leer war der Platz hinter der Kassa.