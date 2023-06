Steirer tauchen in virtuelle Fabrikswelten ein

Löst sie wirklich die nächste digitale Revolution aus? In der Vorwoche präsentierte Apple die neue Datenbrille, welche dieser Technologie einen Turbo verleihen soll. Gespannt hat man auch beim jungen steirischen Unternehmen Exaron (Sitz in Haselsdorf-Tobelbad) die Vorstellung verfolgt. „Aber der Einsatz in Industriebetrieben war kein großes Thema, dabei gibt es da so viel Potenzial“, sagt Manfred Hall, einer der drei Unternehmensgründer.