Ingolitsch: „Hätte mir mehr gewünscht“

Knick nach Kreuzbandriss

„Ich will regelmäßig spielen“, erklärte der Bischofshofener gegenüber der „Krone“. Das tat er anfangs auch bei Sturm, bis ihn im Frühjahr 2021 ein Kreuzbandriss jäh stoppte. Als er wieder fit war, hatte sich mit Jusuf Gazibegovic ein weiterer Salzburger auf seiner Position festgebissen. „Er hat es überragend gemacht. So ehrlich muss man sein, danach war es schwer für mich.“ Um wieder in den Rhythmus zu finden, war sich Ingolitsch nicht zu schade, auch mal für die Amateure der „Blackies“ aufzulaufen. In Zukunft will der charakterstarke Pongauer allerdings wieder fest in die Startelf seines Klubs gehören.