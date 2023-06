Regisseur Arnaud Bernard setzt seine „Carmen“ für diese aufwendige und spektakuläre Inszenierung auf der 7000 m² großen Freilichtbühne zwischen Hollywood-Traumfabrik und Spanischem Bürgerkrieg in Szene und siedelt das Geschehen zeitlich in den 1930er-und 1950er Jahren an. Garantiert ein Ereignis! Wir verlosen für die Vorstellung am 18. August 15x2 Karten unter unseren Lesern.