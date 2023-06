Steirische Energiewende am Scheideweg

Grüne kritisieren „halbherzige Energiepolitik“

Dass so etwas passiere, daran sei mitunter die halbherzige Energiepolitik der Landesregierung schuld, so sieht es zumindest die Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl. Sie fordert dazu auf, Vorrangzonen auszuweiten. Wenn das Land am Areal in Gaal eine solche ausweist, könnten die Windräder dort wieder aktuell werden. Von der zuständigen Landesrätin Ursula Lackner (SPÖ) heißt es, man habe begonnen, das Sachprogramm Wind zu überarbeiten, die fachlichen Prüfungen laufen. Es sei aber noch nicht abschätzbar, ob die Flächen geeignet sind.