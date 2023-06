Sebastian Ofner: „Das absolute Ziel ist Rang 49!“

„Realisieren, was passiert ist“, positiver Verletzungs-Effekt

Dass die Leistungen in Paris nicht selbstverständlich waren, hört man in jedem Satz des Gesprächs mit Sebastian Ofner. Der bodenständige Mann aus Bruck an der Mur gibt auch Einblicke in sein emotionales Dasein nach dem Drittrunden-Sieg über Fabio Fognini, der den Weg in die zweite Turnierwoche geebnet hat.