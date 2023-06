Hauptschlagader-Prothese: Premiere in Österreich

Ein „letzter Rettungsanker“

Zum Einsatz komme die Prothese bei bereits mehrfach operierten Patienten, bei denen die Hauptschlagader so geschädigt sei, dass keine Verbesserungen mehr erzielt werden konnten. Sie sei ein „letzter Rettungsanker“, hieß es. Die Prothesen aus Kunststoff seien rund 40 Zentimeter lang und mit mehreren Ästen ausgestattet, die an die einzelnen Bauchorgane angenäht würden. Jede einzelne Prothese werde maßgeschneidert für den jeweiligen Patienten angefertigt. Da die Herstellung in Schottland sechs Wochen benötige, sei die Methode nicht für Notfälle geeignet, berichtete Gefäßchirurgin Sabine Wipper.