Die Sport Austria Finals bringen Graz Millionen

Die Sport Austria Finals lassen die Murmetropole hinter sich - vorerst. 2024 und 2025 steigt die größte Multisport-Veranstaltung Österreichs im gelobten Tiroler Land. „Ich bin in Innsbruck dabei - als Athlet! Bei den diesjährigen Finals hatte ich die Möglichkeit, in der Racketlon-Einsteigerklasse dabei zu sein. Während des Turniers sind wir über uns hinausgewachsen und haben Platz drei geholt. Jetzt bin ich eingeschriebenes Racketlon-Mitglied und nehme das ernst!“, so Hohensinner.