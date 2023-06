20.000 Fans stürmten zu den Automobil-Juwelen

Die Zahlen der Red Bull Ring Classics Premiere sind beeindruckend: Über 200 legendäre Boliden lockten bei 15 Rennen in den hochkarätig besetzten Serien Group C Supercup, BOSS GP, Alfa Revival Cup, CanAm & Sportscars, Sports Car Challenge, 100 Miles of Red Bull Ring Classics, Youngtimer Touring Car Challenge, Dunlop Gentle Drivers ’65, Super Sixties und Tourenwagen Golden Ära stolze 18.200 Besucher an. Der beherzte Einsatz aller Teams, ihre Schmuckstücke auf vier Rädern für die Renneinsätze auf Touren zu bringen, galt in erster Linie den Zuschauern, die an drei Tagen für eine großartige Kulisse am Spielberg sorgten.