Schmerzen am Erzberg? „Das sind keine Fußballer!“

Die Enduro-Szene blickt am Sonntag in die Steiermark, wenn sich die Motorrad-Fans auf eine weitere, actionreiche Auflage des Erzbergrodeo freuen. 500 Fahrer versuchen sich mit dem gewaltigen „Berg aus Eisen“ zu messen! Was es dafür braucht, das erklärt Motorrad-Legende Heinz Kinigadner.