Frau von Inters Top-Star: Liebesschwur vorm Finale

Weltmeister ist er schon, heute könnte er sich mit dem größten Titel auf Klubebene in Argentinien unsterblich machen. Und selbst wenn er mit Inter Mailand die Champions-League-Trophäe nicht holt, kann er sich des privaten Rückhalts sicher sein. „Ich liebe dich so sehr“, schreibt seine Frau in einer Insta-Story und zeigt sich dabei eng an ihr Herzblatt Lautaro geschmiegt.