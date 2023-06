Grenzbereiche zwischen dem Leben und dem Tod

Die Wurzeln Ihrer Körperwelten-Ausstellungen liegen in der Wissenschaft. Die unterschiedlichen Arrangements der platinierten Präparate wecken aber Assoziationen zur klassischen Bildhauerei der Antike und der Renaissance. Versucht man hier bewusst, Wissenschaft und Kunst in Einklang zu bringen?

Das stimmt! Wir hatten 1995 bei unserer ersten Ausstellung vier Ganzkörperplastinate ausgewählt, die nicht für öffentliche Zwecke gemacht wurden, sondern als anatomisches Modell aufrecht stehend präpariert waren. Das Interesse der Besucher war sehr groß, die einzige Kritik galt den vier Plastinaten, die von einigen als unheimlich gesehen wurden. Das war der Moment, in dem wir wussten, dass wir für das Laienpublikum diese Plastinate in ihrer Darstellung anders gestalten müssen. Wir erinnerten uns dabei an die Renaissance-Anatomie-Darstellungen, die in sehr natürlichen Körperhaltungen dargestellt wurden und nicht steif wie ein Modell. Von dem Moment an haben wir begonnen, die Ganzkörper-Plastinate tatsächlich in unterschiedlichen natürlichen Posen darzustellen, was an die klassische Bildhauerei erinnert.