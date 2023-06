Schweizer Weltraumteleskop findet neue Exoplaneten

Die Planeten mit den Namen TOI 5678 b und HIP 9618 c haben eine Größe von 4,9 beziehungsweise 3,4 Erdradien. Zwei der vier Planeten wurden von Forschern der Universitäten Bern und Genf entdeckt, wie die Universitäten mitteilten. Die entsprechenden Studien wurden in den Fachzeitschriften „Astronomy & Astrophysics“ und „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society“ veröffentlicht.