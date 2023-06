Feuerwehr eilte Gänsesäger-Familie zu Hilfe

„Wir haben alle mitgefiebert“

Letztendlich konnten drei Küken gesichert werden. „Die anderen fünf schafften es dann, mit ihrer Mutter aus der Strömung wieder herauszukommen. Die haben gekämpft, wir haben alle mitgefiebert“, so Miggitsch. Auch wurde mit einem Wasserstrahl verhindert, dass die Küken weiter abtreiben. Zum Glück konnte die gesamte Wasservogel-Familie dann wieder in sicheres Wasser schwimmen. Dieser Einsatz wird den Feuerwehrleuten wohl noch länger in Erinnerung bleiben.