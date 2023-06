Armenpfarrer Pucher brachte Spitzenarzt nach Graz

Uranüs setzte sich daher für Jennifer Iben ein. Die Krankenkasse war bereit, die Kosten zu übernehmen, am 3. April wurde sie nach Graz geflogen, wo sie am Morgen darauf schon am OP-Tisch lag. Iben: „Es verlief alles ohne Komplikationen.“ Am Ostersonntag trat sie wieder die Heimreise zu Kindern und Mann nach Oldenburg an. Im Gegensatz zu früher hat sie jetzt keine Angst mehr, Achterbahn zu fahren oder Bälle zu werfen: „Die ständigen Bauchschmerzen sind weg“, freut sie sich.