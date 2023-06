Kehrte Äskulapnatter in denselben Garten zurück?

Tierischer Einsatz in Pressbaum im Wienerwald: Hausbesitzer hatten in ihrem Garten – in dem auch gerne Kinder spielen – eine lange Schlange entdeckt. Sofort alarmierten die Bürger die Feuerwehr. Als die fachkundigen Florianijünger eintrafen, zeigte das Reptil plötzlich Angst und schlängelte sich hinter die Fassade des Hauses, um dort Schutz zu suchen.