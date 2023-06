Serieneinbrüche: Polizei schnappt 2 weitere Täter

Nun konnten noch zwei weitere Verdächtige - ebenso Slowenen im Alter von 51 und 65 Jahren - festgenommen werden. Nach ihnen wurde per internationalen Haftbefehl gesucht, sie wurden am gestrigen Mittwoch von Slowenien nach Österreich ausgeliefert und befinden sich jetzt in der Justizanstalt Graz-Jakomini.