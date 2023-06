Das größte Multisportevent des Landes ist eröffnet

Eine Stadt im Zeichen des Sports! Mit den „Sport Austria Finals“ wurde in Graz am Mittwoch die größte Multisportveranstaltung des Landes am Karmeliterplatz eröffnet. Insgesamt werden von Donnerstag bis Sonntag 6500 Athleten in 200 Wettbewerben in 37 Sportarten zu sehen sein. Die ganze Stadt wird dabei zur Arena.