Am Vatertag haben viele die Spendierhosen an

Vor kurzem stand der Vatertag, der hierzulande am zweiten Sonntag im Juni gefeiert wird, noch tief im Schatten seines weiblichen Pendants – heuer, am 11. Juni, sind die Oberösterreicher so spendabel wie nie zuvor. „Für den Handel wird der Vatertag als Kaufanlass immer wichtiger“, so Ernst Wiesinger von der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Wer schenkt, gibt durchschnittlich rund 45 Euro aus. „Allein in OÖ werden Ausgaben von etwa 27 Millionen erwartet.“