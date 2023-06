Beliebter Zirkus nach Unglücksserie unter Schock

In Tiefschlaf versetzt

Mitte Mai war er noch in Leopoldsdorf aufgetreten, doch ein paar Tage später fühlte er sich schlecht. Nachdem der Artist auch ohnmächtig geworden war, wurde er ins Spital gebracht, wo er in den Tiefschlaf versetzt wurde und nicht mehr aufwachte. „Mischa war zwar nur kurz bei uns, aber bereits ein unverzichtbarer Teil des Zirkus. Wir können es alle noch nicht fassen“, so Schneller. Der Ukrainer hinterlässt zwei Kinder und Frau Jenia, die regelmäßig mit ihm in der Manege aufgetreten war.