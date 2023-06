Diese Insta-Beauty könnte Italiens Königin werden

Die wahren Herrscherinnen von Savoyen

Er selbst deklarierte sich als Feminist und erzählte, dass Frauen im Hause Savoyen schon immer eine herausragende Rolle gespielt haben. Königin Margherita (an der Seite von Umberto I) beispielsweise verstaatlichte die Monarchie. Die nächste in ihrem Amt, Königin Elena, verwandelte während des Krieges die Räume des Quirinalpalasts in Rom in ein Militärkrankenhaus. Sie galt als eine Frau von „großer Nächstenliebe“.