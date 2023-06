Andy Lee Lang: Vom Rock zum Operettenzauber

Obwohl der internationale Erfolg groß war, ist er Österreich treu geblieben und wagt sich nun sogar in das Metier der Operette. Im Adabei-Talk mit Sasa Schwarzjirg erzählt Andy Lee Lang, warum der Kampf in Amerika härter ist als in Österreich, wie alles begann und welche Herausforderungen im Bereich der Operette einhergehen. Dies und mehr sehen Sie im Video!